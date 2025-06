Lorenzo Turini | Ritorno in B Nazionale con l' Adamant dopo l' infortunio

Dopo mesi di dura riabilitazione, Lorenzo Turini torna a brillare sul campo, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con l'Adamant in Serie B Nazionale. Un ritorno che testimonia la sua determinazione e passione per il gioco, dimostrando che anche le sfide più dure possono essere superate. Ferrara sta già valutando la sua conferma: il talento toscano è pronto a riconquistare il suo spazio e a regalare emozioni ai tifosi.

Per Lorenzo Turini è stata una stagione dolceamara, perché se è vero che tra gli eroi della promozione dell’Adamant in B Nazionale figura anche il suo nome, lo è altrettanto il fatto che per gran parte della stagione l’esterno toscano ha dovuto guardare i compagni da casa, costretto ai box per l’infortunio al legamento crociato di fine 2024. Dopo sei mesi di riabilitazione, "Turo" ha pienamente recuperato e Ferrara sta pensando di confermarlo per dargli la possibilità di rilanciarsi in una categoria dove ha già giocato in passato. Non c’è ancora nulla di così concreto, ma ben presto le strade dell’Adamant e dell’esterno potrebbero di nuovo incontrarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net