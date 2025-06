Lorenzo Pizza | Promozione Loreto inaspettata ma lascio per l' azienda

Lorenzo Pizza, presidente e cuore pulsante di una realtà inaspettata, si prepara a sorprendere ancora una volta. La sua visione e determinazione hanno portato una promozione senza precedenti, lasciando tutti senza parole. Ma qual è il segreto di questo successo? Scopriamo insieme come un grande allenatore e un team di eccellenza abbiano fatto la differenza, consolidando il ruolo di Lorenzo Pizza tra i leader più vincenti del panorama sportivo.

Presidente Lorenzo Pizza, si aspettava questa strepitosa promozione del Loreto? "Ci speravo ma non me lo aspettavo. Matelica era la più accreditata per la B, ma noi avevamo un valore aggiunto: un grandissimo allenatore. Qualche speranza la nutrivo, anche se Matelica era più completa. Ecco, vedendo come lavorava il nostro coach, la squadra e quel grande dirigente di Federico Ligi, qualcosa speravo". Lei è un dirigente vincente, lo dicono i risultati, qual è il segreto? "Il segreto per vincere è circondarsi di persone valide senza interferire nel loro lavoro. Nel calcio a 5 ho vinto otto titoli, tre scudetti, tre supercoppe e due coppe Italia, perché ho lasciato lavorare il mio staff in modo tranquillo, senza intromettermi nelle scelte.

