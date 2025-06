Lorenzo Insigne torna in Italia | c’è un progetto super ambizioso

Lorenzo Insigne torna in Italia con un progetto super ambizioso, un sogno che si intreccia tra passato e futuro, alimentato dalla nostalgia ma anche dalla voglia di rinascita. Una decisione che segna un nuovo capitolo nella sua carriera e nella vita, dopo gli addii prematuri e le sfide affrontate lontano da casa. È la nascita di una nuova avventura, e il suo ritorno potrebbe riscrivere le regole del calcio italiano.

Scelte di vita, addii prematuri e sogni che tornano a bussare. C'è un'idea che intreccia passato e futuro, con due amici legati da una maglia che profuma di memoria. Non è solo nostalgia: potrebbe diventare realtà Lorenzo Insigne è ormai lontano dal calcio che conta da diversi anni. Era il 2022 quando, a soli 31 anni, scelse di lasciare Napoli a parametro zero per trasferirsi a Toronto. Scelta che all'epoca fece discutere, e che oggi, col senno di poi, suona più come un addio prematuro che un nuovo inizio.

