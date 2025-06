L’Oréal lancia la campagna #JoinTheRefillMovement | il beauty deve essere più sostenibile

innovativa. L’Oréal ci invita a fare la differenza, un gesto alla volta, adottando pratiche più responsabili e contribuendo a un futuro di bellezza circolare. Con #JoinTheRefillMovement, il cambiamento parte da noi.

l’Oréal ha capito che il futuro del beauty deve passare anche da gesti quotidiani più responsabili. A ribadirlo con forza è L’Oréal, che ha lanciato una campagna globale pensata per riscrivere le abitudini dei consumatori, spingendo l’industria verso un modello più circolare. Si chiama #JoinTheRefillMovement ed è molto più di un semplice slogan: è un invito a rivedere il nostro rapporto con i prodotti di bellezza, in chiave sostenibile e concreta. La rivoluzione refill di L’Oréal: meno sprechi, più bellezza consapevole. Presentata in occasione del World Refill Day, la campagna di L’Oréal mette al centro un’idea semplice ma potente: il refill non è più solo un’opzione eco-friendly, è una scelta moderna, funzionale e – soprattutto – accessibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it