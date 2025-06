L' Orchestra Andalusa del Mediterraneo a Candia Canavese per Antiqua

Preparati a immergerti in un viaggio musicale unico, dove le sonorità dell’Orchestra Andalusa del Mediterraneo si intrecciano con la magica atmosfera di Candia Canavese. Il 22 giugno alle 17.30, nella suggestiva chiesa di Santo Stefano, potrai ascoltare “Poetas Andalusíes - Nubas e melodie di Al Andalus”, un preludio strumentale che celebra la ricca tradizione musicale dell’Al Andalus. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura antica!

Il 22 giugno, alle 17.30, Antiqua tornerà a Candia Canavese, nella splendida cornice della chiesa di Santo Stefano, in via Santo Stefano. L’Orchestra Andalusa del Mediterraneo presenterà: “Poetas Andalusíes - nubas e melodie di Al Andalus - Preludio strumentale a Nawbat al-Istihlal”. Ingresso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L'Orchestra Andalusa del Mediterraneo a Candia Canavese per Antiqua

