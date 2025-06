L’opposizione incalza l’Amministrazione | Ancora nessuna sostituzione dei pini abbattuti su Viale degli Atlantici

L’opposizione di Benevento si accende sulla questione dei pini abbattuti in Viale degli Atlantici, sottolineando come, a oltre cinque mesi dall’abbattimento, l’amministrazione ancora non abbia provveduto alla loro sostituzione. La questione, sollevata da Alternativa per Benevento, evidenzia un ritardo preoccupante che mette in luce la mancanza di risposte chiare e azioni concrete. La situazione rimane irrisolta, lasciando i cittadini in attesa di soluzioni rapide e trasparenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Alternativa per Benevento. "A distanza di oltre cinque mesi dall'abbattimento di 19 pini lungo Viale degli Atlantici, il Comune continua a non dare risposte chiare ai cittadini. Era il gennaio scorso quando, per ragioni di sicurezza, vennero tagliati i pini considerati a rischio crollo. In quella occasione, l'assessore all'Ambiente, dott. Alessandro Rosa, aveva pubblicamente assicurato che le alberature sarebbero state prontamente sostituite, preferibilmente con nuovi pini, o, in alternativa, con essenze concordate con la Soprintendenza.

