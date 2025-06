L’opposizione ha trovato qualcosa su cui unirsi | il Gay Pride in Ungheria Dal campo largo al carrozzone arcobaleno è un attimo

L’orizzonte politico si illumina di solidarietà e speranza: l’opposizione italiana si unisce al Gay Pride in Ungheria, confermando che l’amore e i diritti civili non conoscono confini. Dal campo larghissimo emergono voci compatte, pronte a difendere i valori fondamentali contro ogni forma di discriminazione. Con Elly Schlein e numerosi partiti, il 28 giugno diventa simbolo di unità e resistenza. È il momento di fare sentire forte la nostra voce a livello internazionale.

Al grido di «l’amore non si cancella per legge», Elly Schlein ha annunciato la sua partecipazione al Gay Pride in Ungheria, che si terrà il 28 giugno. Non sarà sola. Il romanticismo arcobaleno ha avuto il potere di mettere d’accordo tutta l’opposizione, compattando sull’ennesima battaglia cruciale per i destini dell’Italia i partiti del campo larghissimo: delegazioni a Budapest saranno inviate anche da M5S, Avs, Italia viva, Azione e +Europa. Alcuni partiti hanno fatto sapere che saranno anche al Roma Pride, che si celebra oggi. Dalla “tenda” per i moderati al carro(zzone) del Pride. Insomma, non sarà la “tenda” auspicata da Goffredo Bettini per «allargare, allargare e ancora allargare» il perimetro del centrosinistra e difficilmente potrà attrarre i moderati cui si rivolgeva l’appello del “Richelieu” dem, ma potrebbe essere l’ennesimo «punto di partenza», per citare il refrain della sinistra rispolverato dopo i referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it