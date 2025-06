Lookman il Napoli ha pronti 50 milioni per lui L’Atalanta ne chiede 60 Gazzetta

Il mercato del Napoli infiamma le ventole di rumors: dopo aver messo gli occhi su Lookman dell’Atalanta, i partenopei sono pronti a sferrare un’offerta da 50 milioni, anche se la richiesta è di 60 (Gazzetta). La società azzurra non si ferma e, con De Laurentiis e Manna alla guida, punta a sorprendere ancora il mercato, regalando a Conte un colpo da sogno in attacco. La strada è tracciata per un'altra...

Il mercato del Napoli non è finito. Scrive la Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, che De Laurentiis e Manna non si fermeranno a De Bruyne, vogliono regalare a Conte un altro super colpo in attacco, proprio quello che non sono riusciti a mettere a segno a gennaio. E in cima alla lista dei desideri azzurri per il ruolo di esterno alto del tridente c’è da tempo Ademola Lookman, che ha voglia di una nuova esperienza professionale e di giocare in un club con ambizioni di successo, che possa lottare per vincere il campionato e gli garantisca una vetrina internazionale di alto livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lookman, il Napoli ha pronti 50 milioni per lui. L’Atalanta ne chiede 60 (Gazzetta)

