L’onore dei Prizzi | amore e malavita nel capolavoro grottesco di John Huston

Celebrando i 40 anni de "L'onore dei Prizi", un capolavoro grottesco che rivela il lato oscuro della mafia newyorkese, diretto da John Huston con Jack Nicholson e Kathleen Turner. Un film che, tra amore e malavita, sfida i classici del genere e ci immerge in un mondo di passioni inconsuete e intrighi pericolosi. Quando uscì nel 1985, il film rappresentò un’inedita prospettiva sul mondo dei sicari, lasciando un segno indelebile nel cinema di mafia.

Compie 40 anni l'acclamata commedia nera ambientata nel mondo della Mafia newyorkese, con Jack Nicholson e Kathleen Turner nei panni di una coppia di sicari in un vortice di passioni e intrighi. Quando, il 14 giugno 1985, L'onore dei Prizzi fa il suo debutto nei cinema americani, il riferimento obbligato per i cosiddetti Mafia film è ancora, inesorabilmente, Il Padrino di Francis Ford Coppola. Il dittico realizzato da Coppola fra il 1972 e il 1974, ispirandosi al romanzo di Mario Puzo, non si è limitato a scolpire l'immaginario cinematografico, ma ha imposto un modello di narrazione e di stile a metĂ strada fra l'epica criminale e il dramma shakespeariano: un modello con il quale, a oltre un decennio di distanza, continuano a confrontarsi anche i nuovi titoli del suddetto filone, da Scarface . 🔗 Leggi su Movieplayer.it