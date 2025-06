L’omicidio di Vasilica Potincu Mostoni respinge ogni accusa E non vuole restare in carcere

Andrea Mostoni, 29 anni, si dichiara innocente e lotta per riottenere la libertà, presentando un ricorso al Tribunale della Libertà contro la misura cautelare adottata dopo il tragico omicidio di Vasilica Potincu. La difesa evidenzia l'assenza di gravi indizi e di un reale pericolo, puntando a dimostrare che la verità non è ancora stata chiaramente stabilita. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre si attende una svolta decisiva nel processo.

Andrea Mostoni, 29 anni, presenterà ricorso al Tribunale della Libertà per chiedere la revoca della misura cautelare in carcere, dove è attualmente detenuto con l’accusa di aver ucciso Vasilica Potincu nell’appartamento di via Stelvio a Legnano, domenica 25 maggio. La difesa, rappresentata dall’avvocato Emanuela Re, ha impugnato l’ordinanza di carcerazione sostenendo l’assenza di gravi indizi di colpevolezza, così come la mancanza di pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato. "Il mio assistito respinge ogni accusa e non intende restare in carcere senza un fondamento concreto", dichiara la legale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Vasilica Potincu. Mostoni respinge ogni accusa. E non vuole restare in carcere

