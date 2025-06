L' omaggio delle liste civiche di Donati alla memoria di Sante Tani

Omaggio alla memoria di Sante Tani, figura amatissima e pilastro della nostra comunità. In occasione dell’81° anniversario della sua scomparsa, una delegazione della coalizione civica, guidata dal consigliere Marco Donati e da Alessandro Meucci, ha reso omaggio al cimitero comunale. Un gesto che rinnova il rispetto e la gratitudine verso chi ha contribuito a plasmare il nostro presente, ricordando con affetto e riconoscenza il suo impegno e i valori che ci ha lasciato.

