Lollobrigida ministro più apprezzato | il sondaggio che mette a tacere tutte le malelingue

Dopo quasi tre anni dall’avvio della legislatura, i numeri parlano chiaro: la fiducia degli italiani nel governo Meloni è in costante crescita, smentendo le malelingue e rafforzando il sostegno al centrodestra unito. L’ultima indagine Tecnè per l’agenzia Dire, condotta tra il 10 e il 12 giugno su oltre 6.700 cittadini, conferma che l’Italia continua a credere nel progetto di governo. È un risultato che lascia poche speranze all’opposizione, sempre più in affanno.

A quasi tre anni dall’inizio della legislatura, il verdetto dell’opinione pubblica arriva come una doccia fredda per gufi e cassandre: la fiducia nel governo Meloni cresce. Lo certifica l’ ultima indagine Tecnè per l’agenzia Dire, condotto tra il 10 e il 12 giugno su un campione rappresentativo di 6718 italiani. Un segnale chiaro e inequivocabile che dimostra come l’Italia continui ad credere nel centrodestra unito, mentre l’opposizione arranca tra alleanze sbagliate e strategie fallimentari. Lollobrigida e Tajani primi per gradimento. A dominare la classifica dei ministri più apprezzati sono il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, entrambi con il 52% di giudizi positivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida ministro più apprezzato: il sondaggio che mette a tacere tutte le malelingue

Non abbiamo mai basato la nostra azione sui sondaggi, ma sapere che il lavoro svolto è apprezzato da tanti cittadini è certamente uno stimolo a fare sempre meglio. È un riconoscimento che rafforza l’impegno quotidiano per tutelare il mondo agricolo, valorizz Vai su Facebook

