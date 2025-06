Lollobrigida | Con l’ingresso di Sbarra al governo squarciato un altro tetto di cristallo

L’ingresso di Sbarra al governo segna un cambio di passo nel panorama politico italiano, aprendo nuove sfide e opportunità. La nomina, che va ben oltre il semplice riconoscimento sindacale, riflette una strategia volta a rafforzare il ruolo dei lavoratori nelle decisioni economiche e sociali del Paese. Come spiega il ministro Francesco Lollobrigida in un’intervista esclusiva, questa scelta rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione e partecipazione democratica.

La nomina di Luigi Sbarra, ex segretario generale della Cisl, a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, va molto al di là della valorizzazione di un sindacalista moderato. Un uomo, peraltro, che ha avuto il merito di promuovere dal basso l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Configura, come spiega bene il ministro Francesco Lollobrigida in un’intervista a Il Foglio, la rottura di un tabù e cioè che il mondo sindacale, anche quello cattolico, avesse come unico punto di riferimento il mondo del centrosinistra. Lollobrigida: “Polemiche su Sbarra? Strumentali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida: «Con l’ingresso di Sbarra al governo squarciato un altro tetto di cristallo»

