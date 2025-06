L'Odissea infinita di Italiait | milioni di euro spesi ma app fuori uso in piena stagione turistica

L’odissea di Italia.it, il portale ideato nel 2004 per promuovere il turismo italiano, sembra non avere fine. Dopo oltre vent’anni di investimenti e tentativi di rilancio, il sito rimane un progetto fragile e spesso al centro delle polemiche. Ora, con i fondi del PNRR, il ministero di Daniela Santanché tenta di riaccendere le speranze. Ma proprio nei giorni...

Ideato dal secondo governo Berlusconi nel 2004, il sito Italia.it era immaginato per raccogliere tutta l'offerta turistica del nostro Paese. Tra flop ed errori pagati a suon di milioni di denaro pubblico, il portale però non è mai decollato davvero, ha subito una serie di stop and go ed è stato spesso al centro delle polemiche. Ora il ministero del Turismo di Daniela Santanché prova a rilanciarlo, grazie ai fondi del Pnrr. Ma proprio nei giorni in cui la stagione estiva è sul trampolino di lancio, ecco il nuovo inciampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

