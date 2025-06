L’Octopus-Therapy Per i nati prematuri

Giorgio, il primo piccolo guerriero prematuro a beneficiare dell’innovativa Octopus-Therapy all’ospedale Santo Stefano, incarna una svolta fondamentale nella cura dei neonati in TIN. Questa terapia, ideata per rassicurare e calmare i bimbi nati troppo presto, utilizza morbidi polpetti all’uncinetto da stringere tra le manine, creando un legame di conforto e sicurezza. Ma quanto potrà migliorare il loro benessere? La risposta si trova nel cuore di questa rivoluzione gentile.

Si chiama Giorgio ed è un bel bambino dalla bocca dipinta come una bambola di porcellana. E' il primo nato prematuro che nella culla della terapia intensiva neonatale (Tin) dell'ospedale Santo Stefano e stringe nelle sue manine un piccolo polpetto realizzato all'uncinetto, inaugurando la ' Octopus-Therapy ', la terapia che ha lo scopo di tranquillizzare i nati prima di aver raggiunto la trentasettesima settimana di età gestazionale. Una novità terapeutica per il benessere dei piccoli che è sbarcata all' ospedale pratese grazie al Centro dei diritti del malato con il presidente Fabio Baldi in accordo con la direttrice sanitaria Maria Teresa Mechi e la direzione infermieristica, diretta da Monica Chiti, in condivisione con l'Associazione Cuore di Maglia (che fornisce da anni ai reparti vestiario e copertine a "misura di prematuro") e la Contrada della Torre di Siena, che hanno realizzato i piccoli polpi, bamboline, scarpine, copertine.

