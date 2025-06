Locandine ' abusive' per il corteo contro il degrado | il comitato Sos Parma si dissocia

Il Comitato SOS Parma si dissocia fermamente dalle locandine abusive apparse in città per il corteo contro il degrado e per la sicurezza, promosso dal comitato Giù le mani da Parma. Sabato 21 giugno, cittadini e associazioni scenderanno in piazza per rivendicare un ambiente più pulito e sicuro. È fondamentale distinguere tra iniziative legittime e messaggi irregolari: la partecipazione democratica deve sempre rispettare le regole e i valori della comunità.

Sabato 21 giugno si terrà un corteo contro il degrado e per la sicurezza, promosso dal comitato Giù le mani da Parma. Dopo l'affissione di alcune locandine e manifesti in spazi non autorizzati, il gruppo Sos Parma - che ha animato le iniziative contro il degrado negli ultimi mesi in città - si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Locandine 'abusive' per il corteo contro il degrado: il comitato Sos Parma si dissocia

In questa notizia si parla di: degrado - parma - locandine - corteo

"Parma ostaggio del degrado" - Parma, una città ricca di storia e bellezze artistiche, si trova oggi a fronteggiare un allarmante degrado urbano.

Locandine 'abusive' per il corteo contro il degrado: il comitato Sos Parma si dissocia.

Smascheriamo la violenza: il corteo del 25 Novembre a Parma - hanno organizzato un corteo cittadino che partirà da piazzale Santa Croce alle 17. Si legge su msn.com

Vanni Santoni a Parma: “Degrado-decoro è una falsa dicotomia, pura propaganda” - La rassegna D’inchiostro è organizzata da Tracchete Aps, associazione nata per promuovere ... Riporta msn.com