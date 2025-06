Località costiere cinque patenti ritirate dai Carabinieri per guida in stato di ebrezza

Le affascinanti coste di Trieste si tingono di serietà con l'ultimo intervento dei carabinieri, che hanno ritirato cinque patenti per guida in stato di ebrezza. Quattro di questi conducenti sono stati denunciati penalmente dopo aver rilevato valori di alcol superiori ai limiti stabiliti dalla legge. La sicurezza sulle strade è una priorità che non può essere sottovalutata, e ogni intervento contribuisce a proteggere la comunità e preservare il bello delle nostre coste.

TRIESTE - I carabinieri della compagnia di Aurisina nei giorni scorsi hanno ritirato cinque patenti per guida in stato d'ebbrezza. Per quattro di loro è scattata anche la denuncia penale perché durante i controlli i valori riscontrati di tasso alcolemico erano superiori ai limiti consentiti dalla.

