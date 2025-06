L' obiettivo | Eliminare il cibo spazzatura dalle scuole

Gli studenti padovani dell’educandato San Benedetto di Montagnana, accompagnati da genitori e insegnanti, si sono recati a Udine per una lezione speciale sul km 0 al villaggio Coldiretti. Un’esperienza coinvolgente e formativa che mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di eliminare il cibo spazzatura dalle scuole, promuovendo un’alimentazione sana e consapevole fin dalla giovane età. Un passo importante verso un futuro più salutare e sostenibile.

