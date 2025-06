Lo trovano morto su una panchina sabato pomeriggio | era deceduto da ore

Un tragico episodio scuote il quartiere San Giusto di Pisa: un uomo di circa 40 anni, trasferitosi da poco dal sud Italia, è stato trovato senza vita su una panchina, deceduto da ore. La scena atroce ha lasciato sgomenti i residenti e le autorità, che ora indagano sulle cause di questa scomparsa improvvisa. Un mistero che invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di attenzione e solidarietà nella comunità.

Pisa, 14 giugno 2025 – Dramma nel quartiere San Giusto di Pisa nel primo pomeriggio del 14 giugno 2025 quando è stato trovato morto un 38enne che si è trasferito sul territorio dal sud. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era deceduto ormai da ore. PISA, 14 GIUGNO: Il corpo di un uomo di circa 40 anni trovato senza vita in piazza Giusti nel quartiere di San Giusto San Marco a Pisa il 14 giugno 2025. L'uomo un italiano presumibilmente sulla quarantina è stato trovato morto nel primo pomeriggio(foto di Enrico Mattia Del Punta) Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i carabinieri di Pisa che hanno avviato le indagini su disposizione della Procura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo trovano morto su una panchina sabato pomeriggio: era deceduto da ore

