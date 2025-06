lo sguardo di mario su di noi le fotografie di carnicelli al fabroni

Attraversando il varco tra passato e presente, il nuovo spazio di Palazzo Fabroni si trasforma in un crocevia di storie e visioni. L’archivio di Mario Carnicelli, con le sue immagini cariche di emozione e autenticità , invita ogni visitatore a riflettere, sognare e immaginare il futuro attraverso gli occhi di un grande fotogiornalista. Un luogo di ispirazione aperto a tutti, dove il passato stimola nuove prospettive per domani.

Un luogo di incontro e di creazioni aperto a tutti. Uno spazio dove gli occhi del passato possano stimolare gli sguardi per il futuro. Da ieri Palazzo Fabroni ha un tesoro culturale in piĂą: l’archivio di Mario Carnicelli. Per cinque anni le opere del fotogiornalista, nato ad Atri nel 1937, ma pistoiese di adozione, saranno ospitate in un nuovo spazio del Museo del Novecento e Contemporaneo, per l’occasione creato e allestito. Attraversando il "Giardino d’Autore", sul retro del Palazzo, è adesso possibile accedere a degli spazi rinnovati che accoglieranno la Fotografia Contemporanea, inaugurati ieri con i lavori di Mario Carnicelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it