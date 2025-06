Lo sapete chi ho incontrato? Lucrezia Borgia in persona!

Lo sapete chi ho incontrato in persona? Lucrezia Borgia, una figura leggendaria che ha attraversato secoli di storia. Qualche giorno fa parlavo di suo fratello Cesare — il grande condottiero stimato da Machiavelli e ostacolato da Luigi XII — e ora eccola lì, davanti a me, con una bellezza sfolgorante. Una donna straordinaria, avvolta da un’aura di mistero e fascino. E, credetemi, non si può rimanere indifferenti di fronte a tanta presenza...

Qualche giorno fa parlavo di tuo fratello, Cesare — il “Valentino” — grande condottiero e principe, stimato da Machiavelli e ostacolato da Luigi XII per le sue ambizioni su tutta la Toscana. Ma dimmi di te, cara Lucrezia. di te si è detto di tutto e di più. Meglio che io stia zitto, va’. E invece, eccola lì, davanti a me: una bellezza indicibile. Una donna. una figa, direbbero oggi — anzi, forse ieri. insomma, ai miei tempi! Capelli castani, mossi e sciolti, che le scendevano fin sotto le spalle. Un viso luminoso, dominato da occhi grandi, intensamente marroni. La bocca? Carnosa, giusto il tanto da restarci attaccato tutta la vita. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Lo sapete chi ho incontrato? Lucrezia Borgia in persona!

In questa notizia si parla di: lucrezia - sapete - incontrato - borgia

La vita avventurosa di Lucrezia Borgia, con una biografia che ha ispirato artisti e pettegoli - Lucrezia nasce a Subiaco il 18 aprile 1480, terza figlia di Rodrigo Borgia e Vannozza Cattanei. Scrive elle.com

Epistolario. La spiritualità di Lucrezia Borgia, bella e calunniata - Il nome di Lucrezia Borgia ha fatto a lungo indignare i cultori di storia o presunti tali e arrossire le signore e le signorine bennate: bellissima, certo, ma anche debole e immorale strumento ... Come scrive avvenire.it

Lucrezia Borgia: femme fatale o pedina nelle mani della famiglia? - Assassina, spietata, crudele: questi sono alcuni degli epiteti che la storia ha riservato a Lucrezia Borgia (1480- Riporta ilgiornale.it