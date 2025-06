LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket 2025 in DIRETTA | padroni di casa per l’allungo nella serie scudetto

Benvenuti alla diretta live della sfida epica tra Virtus Bologna e Brescia, due squadre pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante finale di Serie A 2025. La Segafredo Arena, gremita di tifosi appassionati, si prepara a vivere un’altra notte di battaglia sul parquet. Riuscirà la Virtus a consolidare il suo vantaggio o Brescia saprà riaprire la serie? Scopriamolo insieme, minuto dopo minuto, in questa attesissima partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 della finale scudetto di Serie A 2024-2025 tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. Alla Segafredo Arena si ritorna in campo con il tutto esaurito per scoprire se ci sarĂ l’1-1 o il 2-0 nella serie. Non si sono ancora spenti gli echi di gara-1, nella quale il nome piĂą brillante di tutti è stato fuor di dubbio quello di Tornike “Toko” Shengelia. Il georgiano ha segnato 21 punti nella sola prima metĂ di gara, 29 in totale, è stato immarcabile sotto tanti punti di vista, ma non è il solo fattore da tenere in conto quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it