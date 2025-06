LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket 2025 in DIRETTA | padroni di casa a caccia dell’allungo

Vivi in diretta l’emozionante sfida tra Virtus Bologna e Brescia, due giganti del basket italiano pronti a darsi battaglia nel 2025. I padroni di casa cercano l’allungo decisivo, ma il dilemma sull’assenza di Maurice Ndour si fa sentire. Riusciranno i bianconeri a superare le difficoltà e portare a casa la vittoria? Segui con noi gli aggiornamenti live e scopri come si svolgerà questa entusiasmante partita!

20:16 A Brescia, invece, resta il grande dilemma: quanto si potrà sopperire all'assenza di Maurice Ndour? Il miglior uomo della squadra di Peppe Poeta in difesa ha subito un colpo durissimo nel finale di gara-1 e se ne conta il recupero per gara-3 al PalaLeonessa. 20:13 Nessuna variazione nel roster bianconero: Clyburn ancora assente, stante l'ovvia indisponibilità di Polonara che ha ben più enormi guai, in forma di una mononucleosi dalla quale gli auguriamo tutti di potersi riprendere. 20:10 Una buonasera a tutti, e bentrovati per questa gara-2 che promette un numero importante di scintille.

