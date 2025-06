LIVE Virtus Bologna-Brescia 75-65 Serie A basket 2025 in DIRETTA | V nere sul 2-0 nella finale scudetto Shengelia e Pajola assi nella manica

La finale scudetto di Serie A si infiamma: Virtus Bologna domina Brescia 75-65 e mette la serie sul 2-0. Shengelia e Pajola si confermano le armi vincenti, mentre gli ospiti tentano la rimonta senza successo. Ora, tutto si deciderà martedì, con il sogno di conquistare il 17° titolo a portata di mano. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta!

Scopriremo dunque martedì se la Virtus Segafredo Bologna vincerà il suo 17° scudetto oppure dovrà vedersi allungare la serie. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – BOLOGNA: Shengelia 15; BRESCIA: Burnell 21 FINISCE QUI! La Virtus Segafredo Bologna non lascia, ma raddoppia: è 2-0 nella serie scudetto contro la Germani Brescia. Ci sarà martedì 17 il primo match point a favore delle V nere, ma da difendere in trasferta al PalaLeonessa. 75-65 Appoggio di Burnell. 75-63 Akele con la correzione a canestro dopo l'errore di Shengelia.