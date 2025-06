LIVE Virtus Bologna-Brescia 68-56 Serie A basket 2025 in DIRETTA | V nere sempre più vicine a gara-2

La sfida tra Virtus Bologna e Brescia si accende nel cuore della serie A Basket 2025, con i lombardi che cercano di rimanere aggrappati alla speranza di pareggiare i conti. Le emozioni sono alle stelle: ogni azione potrebbe fare la differenza e avvicinare o allontanare le due squadre dal traguardo. Resta aggiornato in diretta e vivi ogni momento di questa battaglia decisiva, perché il gioco è ancora aperto e tutto può succedere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-62 12 Burnell. Burnell pescato al centro del pitturato, c’è il fallo e sono due liberi a 1’50” dal termine. 73-61 SHENGELIA! Dopo una serie lunghissima di errori e difficoltà da ambo le parti arriva il suo canestro a 2’05” dalla fine che ha un forte odore di 2-0. Timeout chiamato da Poeta. Quarto fallo di Della Valle, ne ha quattro anche Rivers. I secondi diventano 3’33”, perché c’è stato un altro malfunzionamento del cronometro. 71-61 Burnell pescato da Della Valle appoggia in sostanziale facilità: -10 Brescia e c’è timeout in campo. 3’43” alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it