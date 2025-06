LIVE Virtus Bologna-Brescia 58-51 Serie A basket 2025 in DIRETTA | 10? al termine di gara-2 assalto Germani respinto dalle V nere

Il palazzetto è un autentico campo di battaglia tra Virtus Bologna e Brescia, con i bianconeri che respingono gli attacchi degli avversari e mantengono un vantaggio importante. La tensione cresce mentre si avvicina l’ultima frazione, con giocatori pronti a dare tutto sul parquet. Chi avrà la meglio in questa sfida serrata? Scopriamo insieme come si conclude questa emozionante partita di serie A basket 2025.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bilan è attorniato da difensori, prova a girarsi in qualche modo, ma c’è il quarto fallo di Zizic a fermarlo. 60-51 Pajola con intercetto e schiacciata per aprire il quarto! Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – BOLOGNA: Shengelia 11; BRESCIA: Ivanovic, Burnell 12 58-51 SHENGELIA! Con il semigancio che va a chiudere il terzo quarto! 56-51 12 Della Valle. Ed è un evento che sbagli un libero: ha oltre il 90% in stagione. Penetrazione di Della Valle, fallo di Akele e con 25?3 nel terzo periodo questa è la prima volta in assoluto che va in lunetta nella serie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 58-51, Serie A basket 2025 in DIRETTA: 10? al termine di gara-2, assalto Germani respinto dalle V nere

