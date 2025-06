LIVE Virtus Bologna-Brescia 39-32 Serie A basket 2025 in DIRETTA | V nere con un margine significativo a metà gara

Un'altra emozionante sfida tra Virtus Bologna e Brescia sta infiammando il parquet, con i biancoverdi che al momento guidano con un margine significativo di 7 punti a metà gara. La partita, valida per la Serie A Basket 2025, prosegue tra tensioni, colpi di scena e strategie ardite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni istante di questa battaglia epica sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:24 Questa mattina, in casa Virtus, passaggio importante sul fronte societario, con Massimo Zanetti che si è ripreso la totalità del club, che prima condivideva in fatto di capitale sociale con la Cribis di Gherardi. Zanetti è destinato a restare al ponte di comando fino al 2027. 21:21 Gara-2 tra mille temi: le triple iniziali, la risposta colpo su colpo di Brescia, il 10-0 bolognese prima dell’intervallo e il momento molto critico della sfida Shengelia-Burnell. Resta da capire come Brescia riuscirà a trovare la chiave per fermare quegli ultimi 4? senza canestri. 🔗 Leggi su Oasport.it