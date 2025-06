LIVE Virtus Bologna-Brescia 39-32 Serie A basket 2025 in DIRETTA | in scena il terzo quarto

La battaglia tra Virtus Bologna e Brescia infiamma il parquet nel terzo quarto della Serie A Basket 2025. I biancoblù, galvanizzati dal pubblico e da un ritmo irresistibile, cercano di consolidare il vantaggio, mentre gli ospiti non mollano, pronti a reagire con determinazione. Seguite ogni azione in diretta e scoprite quale squadra uscirà vittoriosa da questa sfida appassionante. Restate con noi, l’emozione è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-37 Tripla con un certo aiuto del tabellone di Ivanovic, e anche del ferro: -9 Brescia. 46-34 22 Zizic. Bilan spinge via Zizic sotto canestro nel tentativo di stopparlo: liberi. 44-34 Della Valle dopo due minuti sblocca Brescia, assist per Mobio che appoggia facile. 44-32 Tripla di Taylor, Bologna sembra inafferrabile adesso! 41-32 Cordinier allunga ancora il parziale. Inizia il terzo quarto. 21:30 Siamo pronti a ricominciare il racconto di questa gara-2! 21:27 Sono tornate in campo le squadre per il riscaldamento pre-terzo quarto, 5? alla ripresa del gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 39-32, Serie A basket 2025 in DIRETTA: in scena il terzo quarto

