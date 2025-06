LIVE Virtus Bologna-Brescia 29-30 Serie A basket 2025 in DIRETTA | battaglia vera in gara-2!

L’attesa per il match tra Virtus Bologna e Brescia si fa sempre più infuocata, con ogni azione che accende gli animi e alimenta la battaglia sul parquet. La tensione cresce, i momenti di grande spettacolo si alternano a polemiche e sprazzi di pura adrenalina. Questa sfida, fondamentale per la stagione 2025, promette emozioni intense e un finale tutto da vivere. Continua a seguire la partita: l’azione più spettacolare sta per arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-32 TAYLOR! Tripla frontale a segno, timeout Poeta e Burnell si lamenta perché si era infortunato, a suo avviso il gioco andava fermato per la situazione verificatasi. Si alza la tensione, e non poco, con Burnell davvero molto poco calmo e tenuto a forza. 36-32 Realizza l’aggiuntivo Shengelia. 35-32 ALTRO NUMERO DI SHENGELIA! Riceve una palla complicatissima, la trasforma in due punti e c’è anche l’aggiuntivo perché gli va addosso Burnell: ci sarà il libero aggiuntivo. 33-32 Hackett dall’assist via rubata di Taylor e arriva l’appoggio, +1 Bologna e timeout Poeta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 29-30, Serie A basket 2025 in DIRETTA: battaglia vera in gara-2!

In questa notizia si parla di: diretta - virtus - bologna - brescia

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale - La semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si preannuncia un epicentro di emozioni per gli amanti del basket.

LIVE LBA Finals | Virtus Bologna vs Germani Brescia, gara 2: dove in TV, preview, diretta #LBASerieA | #pianetabasket Vai su X

Tra poco più di un’ora vi aspettiamo in diretta dalla Virtus Segafredo Arena per il pre partita di Gara-1 tra Virtus Segafredo Bologna e Pallacanestro Brescia Vai su Facebook

LIVE! Virtus Bologna-Brescia 0-0, gara-2 delle finali scudetto; Virtus Bologna-Pallacanestro Brescia#1 | La diretta testuale; LIVE LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, gara 2: dove in TV, preview, diretta.

LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta 2Q 29-30 16' - Dowe sbaglia anche al rientro; i rimbalzi d'attacco di Diouf sono male utilizzati dai compagni, e il centro alla fine ... Scrive pianetabasket.com

LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta - Entra nel vivo la serie delle Finals per il titolo di serie A LBA 2024- Lo riporta pianetabasket.com

Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: bis o pareggio? (Finale gara-2, oggi 14 giugno 2025) - Diretta Virtus Bologna Brescia streaming video tv oggi sabato 14 giugno 2025: orario e risultato live di gara- Scrive ilsussidiario.net