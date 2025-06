LIVE Virtus Bologna-Brescia 22-21 Serie A basket 2025 in DIRETTA | spettacolo nel primo quarto di gara-2

L'azione si infiamma tra Virtus Bologna e Brescia nel vivo della Serie A Basket 2025! Il primo quarto ha regalato emozioni da urlo, con scambi intensi e giocate spettacolari. La partita è appena iniziata e l'energia sul parquet promette un secondo quarto ancora più avvincente. Resta sintonizzato per non perdere neanche un istante di questa sfida che si preannuncia ricca di colpi di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – BOLOGNA: Hackett 8; BRESCIA: Ivanovic 6 Pajola rischia un canestro sostanzialmente acrobatico (e dalle tante implicazioni regolamentari) sulla sirena, ma non va, per cui finisce così uno spettacolare primo quarto. 22-21 22 Diouf, torna avanti Bologna. Gran rimbalzo in attacco di Diouf, riesce nel caos a guadagnare due liberi con 11?1 alla prima sirena. 20-21 Corre fino in fondo Cournooh: sorpasso Brescia! 1’01” alla fine del quarto. 02 Cournooh. Fallo sul blocco di Diouf, liberi a favore di Cournooh. 20-19 12 Diouf. 🔗 Leggi su Oasport.it