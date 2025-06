LIVE Virtus Bologna-Brescia 15-11 Serie A basket 2025 in DIRETTA | primi 5 minuti show!

La partita tra Virtus Bologna e Brescia infiamma il palazzetto: emozioni, talento e colpi di scena si susseguono nel primo quarto. La sfida è vibrante, con scambi intensi e giocate di alta classe che tengono gli spettatori col fiato sospeso. Rimanete sintonizzati per vivere ogni attimo di questa avvincente battaglia di Serie A Basket 2025, perché il match promette ancora molte sorprese e capovolgimenti di fronte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-17 Semigancio di Bilan contro Diouf, due facili. 19-15 Rivers con due punti davvero preziosi in questa fase. 19-13 22 Hackett. Della Valle attaccato da Hackett che si fa anche passare la palla dietro la schiena per disorientarlo, fallo e due liberi. 17-13 Palleggio arresto e tiro di gran classe di Della Valle. 17-11 Ancora Taylor a segno, e stavolta cerca subito l’allungo la Virtus. 15-11 Corre in contropiede Hackett, sbaglia, corregge a canestro Zizic quando si arriva a metà primo quarto. 13-11 Eurostep e Cordinier va ad appoggiare con successo. 11-11 Ancora qualche tocco di tecnica di Miro Bilan in avvicinamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 15-11, Serie A basket 2025 in DIRETTA: primi 5 minuti show!

In questa notizia si parla di: diretta - virtus - bologna - brescia

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale - La semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si preannuncia un epicentro di emozioni per gli amanti del basket.

LIVE LBA Finals | Virtus Bologna vs Germani Brescia, gara 2: dove in TV, preview, diretta #LBASerieA | #pianetabasket Vai su X

Tra poco più di un’ora vi aspettiamo in diretta dalla Virtus Segafredo Arena per il pre partita di Gara-1 tra Virtus Segafredo Bologna e Pallacanestro Brescia Vai su Facebook

Virtus Bologna-Brescia 0-0, gara-1 delle finali scudetto LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale; LIVE LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, gara 2: dove in TV, preview, diretta; Virtus Bologna-Pallacanestro Brescia#1 | La diretta testuale.

LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta 1Q 20-21 9' - Tripla di Hackett con 9'37", assist Shengelia. Da pianetabasket.com

LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta - Entra nel vivo la serie delle Finals per il titolo di serie A LBA 2024- Scrive pianetabasket.com

Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: bis o pareggio? (Finale gara-2, oggi 14 giugno 2025) - Diretta Virtus Bologna Brescia streaming video tv oggi sabato 14 giugno 2025: orario e risultato live di gara- Si legge su ilsussidiario.net