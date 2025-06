LIVE Virtus Bologna-Brescia 0-0 Serie A basket 2025 in DIRETTA | inizia gara-2 della finale!

La finalissima della Serie A di basket entra nel vivo con il live di Virtus Bologna contro Brescia, in un match che promette emozioni ad alta tensione. La sfida, valevole per Gara 2, si accende subito: i primi scambi sono un concentrato di talento e strategia. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi si prenderà la vetta in questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Risposta di Rivers: è three point contest! 6-3 Hackett dall’angolo, altra tripla! 3-3 Pronta la risposta di Ivanovic. 3-0 Scarico di Shengelia per Hackett che solo dall’arco non può che mettere la tripla. 20:31 SI PARTE! Primo possesso Bologna. 20:30 Squadre in campo, palla a due in arrivo! 20:30 QUINTETTI – BOLOGNA: Hackett Taylor Cordinier Shengelia Zizic; BRESCIA: Ivanovic Della Valle Rivers Mobio Bilan 20:28 Finita la presentazione, c’è un tripudio di bandiere bianconere nella curva virtussina prima dell’inizio! 20:25 Ci siamo, ecco presentazione ed inno di Mameli con il volume che sale alla Segafredo Arena! 20:22 Ultime fasi del riscaldamento, poi sarà presentazione delle due squadre! 20:19 A differenza di gara-1, questa sera si registra il tutto esaurito alla Segafredo Arena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 0-0, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia gara-2 della finale!

In questa notizia si parla di: bologna - diretta - virtus - brescia

Il Bologna fa la storia: vince la Coppa Italia dopo 51 anni. Sprofondo Milan. Il gol vittoria è di Ndoye Diretta 0-1 - Il Bologna scrive un nuovo capitolo della sua storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa.

LIVE LBA Finals | Virtus Bologna vs Germani Brescia, gara 2: dove in TV, preview, diretta #LBASerieA | #pianetabasket Vai su X

Tra poco più di un’ora vi aspettiamo in diretta dalla Virtus Segafredo Arena per il pre partita di Gara-1 tra Virtus Segafredo Bologna e Pallacanestro Brescia Vai su Facebook

LIVE! Virtus Bologna-Brescia 0-0, gara-2 delle finali scudetto; Virtus Bologna-Germani Brescia: dove vedere Gara 2 in tv e streaming | LBA Finals 2025; LBA, Virtus-Germani Brescia: come seguire in tv, streaming e radio gara 1 della finale Scudetto.

LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta - Entra nel vivo la serie delle Finals per il titolo di serie A LBA 2024- Scrive pianetabasket.com

Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, gara-2 delle finali scudetto LIVE! Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia si ritrovano per gara- Come scrive eurosport.it

Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: bis o pareggio? (Finale gara-2, oggi 14 giugno 2025) - Diretta Virtus Bologna Brescia streaming video tv oggi sabato 14 giugno 2025: orario e risultato live di gara- Lo riporta ilsussidiario.net