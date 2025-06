LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | vittoria di forza di Razgatliouglu Bulega si lecca le ferite

Il Gran Premio di Emilia Romagna 2025 di Superbike è stato un autentico spettacolo di adrenalina e competizione. Con Razgatlioglu che conquista la vittoria sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, il weekend si conclude con emozioni forti e sorprese ad ogni curva. La tensione è palpabile: chi ha saputo dominare la pista e chi invece deve ancora leccarsi le ferite. Clicca qui per vivere in diretta gli ultimi aggiornamenti e rivivere l’azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Ecco l'ordine di arrivo: 1 1 RAZGATLIOGLU LEAD 1'34.018 2 11 BULEGA 1.045 1'34.507 3 9 PETRUCCI 16.684 1'34.632 4 22 LOWES 16.824 1'34.524 5 55 LOCATELLI 17.450 1'34.688 6 14 LOWES 18.096 1'34.554 7 19 BAUTISTA 18.361 1'34.654 8 5 MONTELLA 22.770 1'35.660 9 7 LECUONA 27.236 1'36.951 10 45 REDDING 31.445 1'35.103 11 97 VIERGE 31.629 1'35.008 12 65 REA 33.044 1'35.683 13 17 VICKERS 38.033 1'35.311 14 31 GERLOFF 41.314 1'35.421 15 12 RINALDI 55.021 1'37.603 16 95 MACKENZIE 17 21 ZAIDI OUT 87 GARDNER OUT 60 VAN DER MARK OUT 29 IANNONE OUT 47 BASSANI OUT 99 SOFUOGLU OUT 77 AEGERTER Vince Razgatlioglu, secondo Bulega e terzo Petrucci.