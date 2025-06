LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu sorpassa Bulega Petrucci terzo

Preparati a vivere ogni emozione del GP di Superbike Emilia Romagna 2025 in diretta! Tra sorpass epici, cadute clamorose e sfide mozzafiato, i protagonisti si danno battaglia per la vetta. Resta con noi e clicca qui per gli aggiornamenti in tempo reale: l’adrenalina è assicurata fino all’ultimo giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Caduta anche per Garnder, sono già sei i piloti fuori dal GP. -12 La situazione degli italiani: Bulega secondo, Petrucci terzo, Locatelli quinto, Montella settimo, Rinaldi quindicesimo. Fuori Iannone e Bassani. -13 Petrucci si trova già a 7 secondi dalla coppia di testa. -14 Bulega si allontana a 4 decimi dal turco. -15 Errore di Van der Mark che ritorna in gara in ultima posizione. -16 Razgatlioglu sorpassa Bulega, sembra che l’azzurro l’abbia fatto passare per “studiarlo”. -17 Bautista sale in ottava posizione, gara complicata per lo spagnolo. -18 Bulega e Razgatlioglu distano un solo decimo uno dall’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu sorpassa Bulega, Petrucci terzo

In questa notizia si parla di: bulega - petrucci - diretta - terzo

Superbike, Toprak Razgatlioglu è un fulmine e centra la Superpole a Most davanti a Bulega e Petrucci - Toprak Razgatlioglu è un vero fulmine in pista e ha conquistato la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2025.

Bulega contro Toprak: a Misano va in scena la grande sfida con le FP1. Tra i terzi incomodi spiccano Bautista e Petrucci mentre Iannone dovrà rimanere fermi gli ultimi 15 minuti https://gpone.com/it/2025/06/13/sbk/live-fp1-misano-la-diretta-minuto-per-minuto. Vai su X

Bulega contro Toprak: a Misano va in scena la grande sfida con le FP1. Tra i terzi incomodi spiccano Bautista e Petrucci mentre Iannone dovrà rimanere fermi gli ultimi 15 minuti Vai su Facebook

SBK, Bulega punge, ma la Superpole Race è di Toprak, 3° Petrucci; SBK | Gp Repubblica Ceca Gara 2: Bulega al fotofinish su Razgatlioglu, Petrucci è 3°; SBK, Toprak da sballo: è pole a Most davanti a Bulega! 3° Petrucci.

Diretta Sbk/ Superbike: Nicolò Bulega primo nella FP2! GP Emilia Romagna 2025, Misano oggi 13 giugno - Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Emilia Romagna 2025 Misano oggi 13 giugno, le prove libere FP1 e FP2 live: orari, classifiche e tempi. Segnala ilsussidiario.net

DIRETTA SBK 2024/ Superbike: Danilo Petrucci ha vinto gara-1, Bulega 2°! GP Italia Cremona (21 settembre) - la diretta Sbk infatti ci ha regalato una prima fila tutta azzurra con il secondo posto di Andrea Iannone a poco più di un decimo da Bulega, mentre la terza posizione sarà di Danilo Petrucci, ma ... Si legge su ilsussidiario.net

Misano 2025, FP2: Bulega ‘supera’ Razgatlioglu, 3° Montella - Romagna ha conosciuto un altro leader della classifica dopo il miglior tempo siglato questa mattina da Toprak Razgatlioglu: nel corso delle FP ... Riporta formulapassion.it