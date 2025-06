LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | partita la Superpole

L’Emilia Romagna si prepara a emozionare gli appassionati di Superbike GP 2025: la partita per la pole position è ufficialmente iniziata! Con la Superpole in pieno svolgimento, i piloti si sfidano in tempo reale per conquistare il miglior giro e assicurarsi un vantaggio decisivo. Rimani aggiornato con noi e scopri subito chi salirà in cima alla classifica, vivendo ogni istante di questa battaglia ad alta velocità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 5 minuti al termine. 11.08 Piloti ora ai box. 11.07 Primo posto virtuale per l'italiano. 11.06 Arriva Bulega! 1:32.109 nuovo record della pista. 11.05 Axel Bassani vola in prima posizione. 11.04 Il turco si mette subito in testa. 11.04 Toprak fa segnare un 1:32.754. 11.02 15 minuti per tentare il miglior giro. 11.01 Parte la Superpole!!! 10.58 Vedremo chi conquisterà la pole position. 10.55 Dietro di lui Toprak Razgatlioglu e Yari Montella. 10.50 Nelle FP2 di Misano il più veloce è stato Nicolò Bulega. 10.45 Il semaforo verde scatterà alle ore 11.

