LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | inizia gara-1!

Benvenuti alla nostra emozionante copertura live del Superbike GP Emilia Romagna 2025! Le luci si accendono e il motore ruggisce, pronti a vivere ogni attimo di questa spettacolare gara. Tra sorprese di mercato e sfide in pista, tenetevi pronti: l’azione sta per cominciare! Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un secondo di questa electrifying race.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Inizia il warm up lap. 13.57 Tra i vari giri di mercato, Razgatlioglu andrĂ in MotoGP, Bautista non rinnova con Ducati, Bulega aspetta di sapere il suo prossimo nuovo compagno di team. 13.53 Ricordiamo che sono previsti 21 giri. 13.49 Inno d’Italia in corso. 13.45 Grazie alla sua settima pole in SBK, Bulega partirĂ davanti al turco Razgatlioglu. 13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di Superbike. 11.19 Vedremo ora quali sorprese ci riserverĂ gara-1 in programma alle ore 14.00. La nostra diretta live testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: inizia gara-1!

