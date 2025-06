LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Bulega in pole a Misano tra poco il via di gara-1!

Benvenuti alla calda domenica di Superbike GP Emilia Romagna 2025! Tra emozioni e adrenalina, Bulega si presenta in pole a Misano, pronto a scrivere un’altra pagina di storia. Manca poco al via di Gara 1, e i motori sono già in fibrillazione. Restate con noi: vi terremo aggiornati in tempo reale su ogni sorpasso e colpo di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Inno d’Italia in corso. 13.45 Grazie alla sua settima pole in SBK, Bulega partirà davanti al turco Razgatlioglu. 13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di Superbike. 11.19 Vedremo ora quali sorprese ci riserverà gara-1 in programma alle ore 14.00. La nostra diretta live testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 11.18 Quarto Sam Lowes, Quinto Locatelli, Sesto Gardner. 11.17 Completano la prima fila Razgatlioglu e Bassani. 11.17 Settima pole position in SBK per l’azzurro. 11.16 È pole position per Nicolò Bulega con il nuovo record della pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega in pole a Misano, tra poco il via di gara-1!

