LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Bulega all’attacco a Misano

Benvenuti alla nostra copertura live della Superbike GP Emilia-Romagna 2025, l'evento che promette emozioni ad alta velocità e sorprese mozzafiato. Bulega mira alla pole position e alla vittoria in gara-1, mentre Toprak Razgatlioglu si fa strada tra le migliori. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e un'analisi dettagliata di ogni sorpasso e strategia. La gara è appena iniziata: preparatevi a vivere un weekend indimenticabile in sella alle meraviglie delle due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Emilia-Romagna 2025, Bulega punta alla pole e vittoria in gara-1. La seconda sessione di prove libere del GP dell’Emilia-Romagna ha trovato un altro leader della classifica dopo il miglior tempo firmato questa mattina dal futuro nuovo pilota MotoGP Toprak Razgatlioglu: nel corso delle FP2, il turco non è stato capace di far meglio questa volta dell’azzurro Nicolò Bulega, autore del miglior tempo in una prova libera piena di numerose bandiere gialle ma, soprattutto, dalla gradita sorpresa di Yari Montella. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega all’attacco a Misano

