LIVE Slovacchia-Italia 0-1 | sblocca Casadei azzurrini in controllo

La partita tra Slovacchia e Italia si preannuncia come una sfida cruciale per gli Azzurrini, desiderosi di consolidare il loro percorso agli Europei. Dopo il successo contro la Romania, un’altra vittoria potrebbe spalancare le porte ai quarti di finale, alimentando sogni di gloria e confermando la forza della nostra gioventù calcistica. La battaglia è aperta: chi alzerà il trofeo e porterà a casa il prezioso bottino?

Dopo il successo al debutto contro la Romania, gli azzurrini cercano il bis agli Europei: una vittoria varrebbe già la qualificazione ai quarti.

L’Italia U21 sfida la Slovacchia: Baldanzi guida gli Azzurrini, ancora panchina per Pisilli? - L’Italia U21 si prepara con determinazione alla sfida contro la Slovacchia, dopo un esordio positivo contro la Romania che ha già dato slancio alle speranze di qualificazione.

