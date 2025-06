LIVE Slovacchia-Italia 0-1 | gol di Casadei ripartiti senza cambi

L’Italia under 21 conquista un’importantissima vittoria contro la Slovacchia, grazie al rigore di Casadei. La squadra di Ripartiti, senza cambi, si prepara a scrivere un’altra pagina di successo agli Europei, dopo il debutto perfetto contro la Romania. Con questa vittoria, gli azzurrini si avvicinano sempre di più alla qualificazione ai quarti, alimentando sogni di gloria e passione europea.

Dopo il successo al debutto contro la Romania, gli azzurrini cercano il bis agli Europei: una vittoria varrebbe già la qualificazione ai quarti.

