LIVE Slovacchia-Italia 0-1 all' intervallo | gol di Casadei azzurrini in controllo

Un'emozionante sfida tra Slovacchia e Italia si sta svolgendo, con gli azzurrini in vantaggio per 1-0 all'intervallo grazie a un gol di Casadei. Dopo il brillante debutto contro la Romania, la squadra di casa punta a replicare, avvicinandosi sempre più ai quarti di finale degli Europei. La qualificazione è ormai a portata di mano: il secondo tempo sarà decisivo per consolidare il risultato e scrivere un altro capitolo di successo.

Dopo il successo al debutto contro la Romania, gli azzurrini cercano il bis agli Europei: una vittoria varrebbe già la qualificazione ai quarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Slovacchia-Italia 0-1 all'intervallo: gol di Casadei, azzurrini in controllo

In questa notizia si parla di: azzurrini - slovacchia - italia - intervallo

L’Italia U21 sfida la Slovacchia: Baldanzi guida gli Azzurrini, ancora panchina per Pisilli? - L’Italia U21 si prepara con determinazione alla sfida contro la Slovacchia, dopo un esordio positivo contro la Romania che ha già dato slancio alle speranze di qualificazione.

Gli Azzurrini di CT Nunziata vincono 1-0 contro la Romania e iniziano nel migliore dei modi EURO2025 Decisivi il gol di Baldanzi e le parate di Desplanches, che ha neutralizzato anche un rigore poco prima dell’intervallo respingendo il tiro di Monteanu L’ Vai su Facebook

LIVE Slovacchia-Italia 0-1: sblocca Casadei, poi Baldanzi non trova la porta; Slovacchia-Italia 0-1 LIVE: gol di Casadei; Diretta Live, Italia-Slovacchia Europei Under21 giornata 2: Casadei porta avanti gli Azzurrini.

Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE

Come scrive msn.com: Gli azzurrini di Nunziata tornano in campo alle 21 contro i padroni di casa allo stadio Antona Malatinského di Trnava ...