LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | stilato il tabellone del fioretto femminile Azzurre già al secondo turno

Sei pronto a vivere in diretta le emozioni dei Campionati Europei di scherma 2025? Abbiamo stilato il tabellone del fioretto femminile, con le nostre azzurre già qualificate al secondo turno. Segui ogni colpo, ogni attacco, e non perderti neanche un momento di questa avvincente sfida internazionale. Clicca subito per aggiornamenti in tempo reale e scopri come le nostre campionesse si stanno preparando a scrivere il loro nome nella storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:13 Assalti di primo turno che inizieranno alle 11.20. A tra poco! 11:10 Stilato il tabellone del fioretto femminile. Tutte le azzurre non dovranno disputare il primo turno. Anna Cristino affronterà al secondo turno una tra la croata Blazic e la turca Atmaca, mentre Arianna Errigo troverà o l’ucraina Petrova o la polacca Synoradzka. Passando alla parte alta del tabellone, quella presidiata dalla francese Lacherey, per Alice Volpi ci sarà la polacca Jelinska o la rumena Dinca, ed infine per Martina Batini secondo turno contro una tra le tedesche Kleibrink ed Holland-Cunz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: stilato il tabellone del fioretto femminile. Azzurre già al secondo turno

