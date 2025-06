LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | solo il bronzo di Batini nel fioretto per l’Italia

Vivi in diretta gli Europei di Scherma 2025, un evento di grande prestigio che sta regalando emozioni intense e sorprese. Solo il bronzo di Batini nel fioretto rappresenta l'Italia tra i momenti piĂą importanti di questa prima giornata ricca di colpi di scena, come la sorprendente finale di Stutchbury nella sciabola femminile. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e i risultati piĂą recenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Garrigues-Kindler 5-2 19.35: Garrigue contro Kindler nella prima semifinale della sciabola uomini Arriva la stoccata vincente della britannica Stutchbury che a sorpresa raggiunge la finale dell’Europeo, salendo almeno un gradino rispetto allo scorso anno quando fu terza. ArriverĂ solo un bronzo per l’Italia nella prima giornata di gare all’Europeo di Genova Piccolo infortunio alla mano per Batini Batini-Stutchbury 12-14 Si fa sorprendere Batini Batini-Stutchbury 12-13 Ancora un attacco con l’avversaria in fondo alla pedana Batini-Stutchbury 11-13 Tocca ancora l’azzurra Batini-Stutchbury 10-13 Parata e risposta dell’azzurra Batini-Stutchbury 9-13 l’azzurra costringe in fondo alla pedana l’avversaria e parte per prima Batini-Stutchbury 8-13 Batini-Stutchbury 7-13 Batini-Stutchbury 6-13 Batini-Stutchbury 6-12 Batini-Stutchbury 6-11 Va a vuoto Batini e ne approfitta la britannica Batini-Stutchbury 6-10 Batini-Stutchbury 6-9 Trova il tempo giusto Batini Batini-Stutchbury 5-9 ci prova l’azzurra Batini-Stutchbury 4-9 Batini-Stutchbury 4-8 Parata e risposta della britannica in fondo alla pedana Batini-Stutchbury 4-7 Parata e risposta dell’azzurra Batini-Stutchbury 3-7 Primo stop di un minuto Batini-Stutchbury 3-6 Batini-Stutchbury 3-5 Buono il tempo dell’italiana Batini-Stutchbury 2-5 L’allungo dell’azzurra Batini-Stutchbury 1-5 Non trova la misura Batini che si avvicina e viene toccata Batini-Stutchbury 1-4 Batini-Stutchbury 1-3 Batini-Stutchbury 1-2 In allungo la britannica Batini-Stutchbury 1-1 Batini-Stutchbury 1-0, la parata e risposta dell’azzurra 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: solo il bronzo di Batini nel fioretto per l’Italia

