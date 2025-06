LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | si parte con i round eliminatori del fioretto femminile

Benvenuti alla emozionante apertura degli Europei di scherma 2025 a Genova! La competizione prende il via con i round eliminatori del fioretto femminile e della sciabola maschile, promettendo spettacolo e adrenalina fin dai primi colpi. Seguite con noi in diretta questa giornata ricca di talento e passione, dove le Nazionali si sfideranno per conquistare il prestigioso titolo europeo. Restate sintonizzati: l’azione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della giornata inaugurale degli Europei 2025 di scherma. Poco meno di 20 minuti all’inizio della manifestazione. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma. A Genova si parte con fioretto femminile e sciabola maschile con l’Italia che vuole subito fare la voce grossa dinanzi al proprio pubblico. Nonostante il forfait di Martina Favaretto le azzurre sono tra le favorite quantomeno per il podio. Assenza di Favaretto che apre le chance di medaglia d’oro a diverse atlete con le italiane che possono provare ad agguantare il gradino piĂą alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si parte con i round eliminatori del fioretto femminile

