Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei di scherma 2025, un evento imperdibile che prende il via a Genova con il fioretto femminile e la sciabola maschile. L’Italia, nonostante l’assenza di Martina Favaretto, punta a brillare di fronte al suo pubblico, mettendo in campo tutta la passione e il talento che la contraddistinguono. Chi si aggiudicherà le prime medaglie di questa entusiasmante competizione? Restate con noi per scoprirlo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma. A Genova si parte con fioretto femminile e sciabola maschile con l’Italia che vuole subito fare la voce grossa dinanzi al proprio pubblico. Nonostante il forfait di Martina Favaretto le azzurre sono tra le favorite quantomeno per il podio. Assenza di Favaretto che apre le chance di medaglia d’oro a diverse atlete con le italiane che possono provare ad agguantare il gradino piĂą alto del podio. Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Batini ed Alice Volpi hanno le carte in regola per puntare al bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si comincia a Genova con fioretto femminile e sciabola maschile!

