LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | in corso i round eliminatori del fioretto femminile

Sei pronto a vivere l’emozione dei Campionati Europei di scherma 2025, con la diretta in corso dai round eliminatori del fioretto femminile! Tieniti aggiornato minuto dopo minuto sulle imprese delle campionesse italiane e non solo. La gara è infuocata e ogni tocco conta: clicca qui per seguire in tempo reale e scoprire chi si qualifica alle fasi successive. La tensione sale, e tu non puoi perderti nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:40 Tocca ancora ad Alice Volpi. La senese incrocia la britannica Castillo-Bernaus. 09:37 Benissimo Batini, che dopo la sconfitta all’esordio si è ridestata infilando due nette vittorie consecutive. Arriva il 5-1 sull’iberica Castro. 09:35 Sfida importante per Martina Batini, che ha bisogno di un successo contro la spagnola Ariadna Castro. 09:33 Tre su tre per Alice Volpi, che mette in cassaforte la qualificazione al main draw dopo il successo per 5-3 sull’ucraina Sopit. 09:30 Terzo impegno per Alice Volpi, che trova ora l’ucraina Olga Sopit. 09:29 5-1 anche per Cristino, che mette a segno la seconda vittoria su due incontri nella pool 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in corso i round eliminatori del fioretto femminile

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - europei - corso

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi - Sabato 24 maggio 2025, Rai Sport offre un ricco palinsesto con dirette e approfondimenti di eventi sportivi come il Giro d'Italia, equitazione, scherma, pallanuoto, pallavolo e tuffi.

MAAAAAAAANILAAAAAAAAA Capolavoro di Esposito agli Europei di artistica! Si conferma campionessa nel concorso generale a Lipsia! Una ginnasta D’OROOOOOOOOOO #ItaliaTeam Federazione Ginnastica d'Italia Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Sabato 14 Giugno 2025 Europei Calcio Under 21 Slovacchia - ITALIA, Scherma Genova; Risultati Mondiali di Scherma di Milano 2023: Tutte le medaglie dell'Italia | La lista finale con i podi; A Bologna per l’Europa: la diretta. Serra: “I nostri trisnipoti diranno: ricordate quelle piazze...”.

Europei di scherma 2025 a Genova: programma, dove vedere e tutti gli italiani che partecipano - Andiamo a scoprire tutti gli italiani in gara, il programma e dove vedere le gare in tv e in streaming. Si legge su tag24.it

Gli Europei di scherma “Genova 2025" in diretta su Sky - Il massimo appuntamento continentale anche in streaming su Now: dal 14 al 19 giugno, tutte le informazioni sull'evento in programma nel nuovo Palasport ... Secondo tuttosport.com

Gli Europei di scherma a Genova: sei giorni di gare live su Sky - Un grande evento nell’estate della Casa dello Sport: arrivano su Sky e in streaming su NOW , gli Europei di scherma Genova 2025. Lo riporta sport.sky.it