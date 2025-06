LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Errigo e Batini agli ottavi nel fioretto Torre subito out nella sciabola

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento e le emozioni si susseguono senza sosta. Errigo e Batini proseguono il cammino agli ottavi nel fioretto, mentre nel mondo della sciabola la Torre si ferma subito. Restate con noi per vivere ogni attimo di questa competizione imperdibile, aggiornata in tempo reale, e scoprire i protagonisti che puntano a salire sul podio. Clicca qui per aggiornare la diretta live!

14.17. Ai sedicesimi anche Patrice che supera 15-11 Moran e affronterĂ Gemesi 14.16: Ursachi batte Koval e si qualifica per i sedicesimi della sciabola 14.11: La francese Ranvier batte Senic e agli ottavi affronterĂ Pasztor, la greca Chaldaiou batte la polacca Lyczbinka e incontrerĂ l'azzurra Errigo 14.10: Nel fioretto Calugareanu batte Kondricz e agli ottavi affronterĂ Lacheray 14.09: Avanti nella sciabola Hrychuk, Denkiewitz e Danilenko 14.08: SarĂ il russo Kisel ad affrontare Cavaliere nei sedicesimi 14.07: Abbandona il torneo Pietro Torre, sconfitto 13-15 dal francese Pianfetti.

