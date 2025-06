LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | benissimo le azzurre nelle eliminatorie del fioretto

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento e le azzurre brillano nelle eliminatorie del fioretto! Segui in diretta tutte le emozioni, dagli assalti di Arianna Errigo alle performance delle nostre atlete. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un colpo di questa avvincente competizione. La passione, la tecnica e l’adrenalina sono serviti—e il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Torna in pedana Arianna Errigo. Sfida tutta da seguire contro la francese Morgane Patru. 10:15 Girone 8 vinto dalla transalpina Pauline Ranvier con 4 vittorie ed uno stop. 10:14 Nella pool 9 la fiorettista migliore è risultata l’ucraina Myroniuk con 4 vittorie ed una sconfitta. 10:13 Completata anche la pool 10 con il filotto della francese Anita Blaze. 10:12 4 vittorie ed una sconfitta per Batini, che ha chiuso con una differenza stoccate di +10, una meglio della britannica Stutchbury. 5 successi ed un KO per Volpi, che vanta una differenza stoccate di +13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: benissimo le azzurre nelle eliminatorie del fioretto

