LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | benissimo le azzurre nelle eliminatorie del fioretto Attesa per il tabellone

Le prime battute degli Europei 2025 di scherma si infiammano con le azzurre del fioretto, brillanti nelle eliminatorie e pronte a conquistare il tabellone principale. La suspense cresce: chi saranno le teste di serie e quali sorprese ci riserverà questa giornata? Restate con noi, cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni istante di questa emozionante competizione europea. La sfida è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:59 Attendiamo ora la stesura del tabellone. Le 4 azzurre saranno tra le primissime teste di serie. 10:55 Rimonta vincente a 0-4 della polacca Sunoradzka, che chiude la pool 6 con 4 vittorie e 2 KO. Terminati i gironi eliminatori del torneo di fioretto femminile degli Europei 2025. 10:50 Anche per l’ucraina Poloziuk percorso netto. Ora l’ultima sfida tra la moldava Senic e la polacca Synoradzka. 10:47 Mancano soltanto 2 assalti della pool 6 per archiviare la fase eliminatoria del fioretto femminile. 10:44 Completa il brillante percorso senza macchie Anna Cristino, che supera la tedesca Morandi per 5-3 chiudendo con 6 vittorie la pool 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: benissimo le azzurre nelle eliminatorie del fioretto. Attesa per il tabellone

In questa notizia si parla di: europei - diretta - azzurre - fioretto

