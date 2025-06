LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Batini nei quarti del fioretto Errigo out Cavalieri agli ottavi nella sciabola

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento: batini nei quarti del fioretto, Errigo out e cavalieri agli ottavi nella sciabola. Segui ogni fase in diretta, con aggiornamenti live e emozioni da non perdere. La competizione si infiamma: chi salirΓ sul podio? Clicca qui per restare sempre aggiornato e vivere l’evento come se fossi in prima fila!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.48: MICHELE GALLO CON QUALCHE SOFFERENZA DI TROPPO NEL FINALE BATTE 15-13 IL TURCO YAMAN ED E' QUALIFICATO AGLI OTTAVI DI FINALE!

Cristino (ITA) – Stutchbury (Gbr) 9-10
Volpi (ITA) – Patru (FRA) 11-14
Gallo (ITA) – Yaman (TUR) 15-13

